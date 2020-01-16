Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
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Мишустин ответил на вопрос об отмене пенсионной реформы

Московский Комсомолец03:07

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

ТАСС03:32

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

РИА Новости03:26

Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы и послабления НДФЛ

Интерфакс03:13

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы и прогрессивной шкалы НДФЛ

Коммерсантъ04:16

Мишустин посоветовал «ничего не трогать» в пенсионной системе

РБК03:03

Мишустин высказался о пенсионной системе

Lenta.ru02:57
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