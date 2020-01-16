Политика
РИА НовостиМишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
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Политика
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Происшествия
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Шоу-бизнес
Подписчики обвинили Викторию Боню в злоупотреблении фоторедакторами
Пользователи соцсети обратили внимание на несоответствие и обвинили телеведущую в излишней любви к редактированию снимков.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Футбол
Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Хафтар пообещал соблюдать мирное соглашение по Ливии
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии.
Общество
Louis Vuitton купил второй по величине алмаз планеты
Louis Vuitton заявил о покупке алмаза в 1758 карат Sewelô, который в апреле в Ботсване добыла компания Lucara Diamond.
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ
В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Футбол
Тимофей Калачёв вернулся в ФК «Ростов»
Наша задача – продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», - отметил Тимофей Калачёв.
Армия и оружие
Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию, что вооруженные силы США препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасеке.
Авто
В Волжском запустили новое импортозамещающее производство
В Волжском запустили новое высокотехнологичное производство стальных ниппелей и коллекторов для радиаторов отопления.
Политика
На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке
Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Происшествия
МАК назвал причину ЧП с самолетом «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году
Самолет "ЮТэйр" скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Авто
«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале
Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», появится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Политика
Мишустин назвал главные задачи на посту премьера
У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Армия и оружие
США возобновили совместные операции с Ираком
По словам источников, «военные хотели возобновить операции против ИГ* как можно скорее, чтобы не дать боевикам завладеть инициативой и распространять пропаганду о какой-либо победе над США в Ираке», которая стала возможной из-за обострения отношений между Вашингтоном и Багдадом.
Происшествия
СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева
Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.
Музыка
«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Финансы
Экономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар
Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.