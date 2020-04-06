Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам председателя правительства, подобные действия недопустимы.
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РБК12:04

Мишустин выступил против закрытия границ между субъектами РФ

RT на русском09:28

Мишустин раскритиковал решение ряда губернаторов закрыть административные границы регионов

ТАСС03:54

Премьер жестко раскритиковал губернаторов, закрывших границы регионов

Вести.Ru04:14

Мишустин посоветовал региональным властям не путать свои полномочия с федеральными

Интерфакс04:09

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Коммерсантъ04:05

Мишустин раскритиковал закрывших границы губернаторов

РИА Новости05:21
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Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Происшествия

У пятерых медработников РКБ имени Куватова подозревают коронавирус?

Хотел напомнить, что сейчас все пациенты с внебольничной пневмонией у нас рассматриваются под прицелом новой коронавирусной инфекции.
Уфавед (Уфимские ведомости) 06:22
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Политика

Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС в истории

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента его основания, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:19
Общество

954 новых случая коронавируса зарегистрировали в России

В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса.
Известия 03:33
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Общество

Сбербанк продлит срок условий по вкладам

Сбербанк продлит срок условий по вкладам, срок которых истечёт с 30 марта по 5 мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в банке.
Piter.tv 10:17
Экономика

Смольный утвердил «арендные каникулы» для малого и среднего бизнеса

В понедельник, 6 апреля, стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга выпустил приказ, которым объявил «арендные каникулы» для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере туризма, общепита и гостиничных услуг.
Форпост Северо-Запад 12:02
Здоровье

В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом

В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Новая газета вчера в 15:07
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
Единоборства

Дана Уайт: Хабиб не примет участия в UFC 249

Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт опубликовал в твиттере запись, в которой сообщил о том, что Хабиб точно не выступит на ближайшем турнире.
ГЛАС.RU 00:47
Армия и оружие

Американцы готовят морскую пехоту к конфликту с Китаем

В документе под названием Force Design 2030 ("Облик сил 2030") указано, что основное внимание должно сместиться от участия в контртеррористических операциях к возможным крупномасштабным конфликтам с Россией или Китаем.
Газета.Ru 09:13
Общество

В Новосибирской области могут отменить режим самоизоляции

На оперативном совещании Травников поручил Роспотребнадзору в кратчайшие сроки разработать механизм прекращения режима самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленного до 30 апреля.
Atas.info 03:47
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
Общество

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорило РИА Новости, что просит ФАС и Генпрокуратуру РФ провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок, лимоны, мед.
РИА Новости 09:24
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Технологии

Microsoft показала, как переделает меню «Пуск» в Windows 10

Разработчики из Microsoft анонсировали изменения интерфейса Windows 10, сообщается на официальном сайте компании.
Мой Брянск 06:34
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество

Кадыров прокомментировал избиение нарушителя карантина в Чечне

РИА Новости 09:13
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Общество

Назван эффективный способ профилактики коронавируса

Как считает Горелов, в вопросе создания вакцины против коронавируса Россия окажется интегрирована в мировое пространство, сообщает «Рен ТВ».
Русская Планета вчера в 23:34
Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru 11:10
Общество

В Петербурге на Ударников образовалась очередь из пенсионеров

ИнфоСМИ 11:51
Общество

Россия выделит ВОЗ 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения получит от российского правительства до $1 млн. Деньги будут направлены в 2020 году.
Вестник Кавказа 11:23
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом

На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
RuNews24.ru вчера в 03:32
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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