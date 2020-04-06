Коронавирус
КоммерсантъМишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам председателя правительства, подобные действия недопустимы.
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Происшествия
Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине
Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию
Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС.
Гаджеты
Xiaomi патентует новый смартфон с экраном Waterfall
Китайский технологический гигант Xiaomi разрабатывает новый смартфон с экраном Waterfall.
Происшествия
В Челябинске за сутки выявлено 12 нарушителей карантина
Проведено около 8000 проверок лиц, подлежащих самоизоляции, с учетом повторных.
Общество
На парад Победы попросили не приглашать ветеранов
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад люде старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.
Футбол
Широков: раз вы все такие умные, встаньте с дивана и проголосуйте против Путина
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков призвал граждан своей страны к проявлению более активной гражданской позиции.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Россия выделит ВОЗ на борьбу с коронавирусом $1 млн
«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до 1 миллиона долларов США»,— отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации (.pdf).
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Здоровье
У 44 жителей Саратовской области подозревают коронавирус
В Саратовской области сомнения по заболеванию коронавирусом вызывают 44 человека.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей
Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей.
Общество
Лев Лещенко готовится к выписке
Народный артист РСФСР Лев Лещенко получил отрицательный результат по последним тестам на коронавирус COVID-19.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Общество
На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов
Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
Происшествия
Украинец переплыл Днепр ради тренировки в карантин и был задержан
Украинец, которого из-за ужесточения карантинных ограничений полицейские не пустили к тренажерам в киевском Гидропарке, переплыл Днепр ради тренировки.
Армия и оружие
В Ливии сбит военно-транспортный самолет
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Происшествия
Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Общество
«Коммерсантъ» узнал об использовании властями тактики «намеренного устрашения» населения из-за коронавируса
Администрация президента и московская мэрия в некоторых случаях допускают применение «намеренного устрашения той части населения», которая пренебрегает защитными мерами в условиях распространения коронавируса, рассказали несколько осведомленных источников «Коммерсанта».
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов
В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Политика
На Украине рассказали о панике Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Общество
Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома
Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Экономика
Правительство РФ утвердило список системообразующих предприятий Дона
Правительство России утвердило список из 646 системообразующих предприятий, при необходимости им будет оказана финансовая и иная поддержка.
Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных» времен для экономики России
По словам главы Министерства финансов Российской Федерации Антона Силуанова, из-за пандемии коронавируса в российской экономике наступила новая реальностью Как уточнил Силуанов, «тучные» времена для экономики прошли, и теперь стране нужно более эффективно распоряжаться своими ресурсами.