Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам председателя правительства, подобные действия недопустимы.
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Мишустин раскритиковал закрывших границы губернаторов

РИА Новости05:21

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

РБК04:03

Премьер жестко раскритиковал губернаторов, закрывших границы регионов

Вести.Ru04:14

Мишустин посоветовал региональным властям не путать свои полномочия с федеральными

Интерфакс04:09

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Коммерсантъ04:05

Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах России

RT на русском04:20

Мишустин раскритиковал решение ряда губернаторов закрыть административные границы регионов

ТАСС03:54
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Китайский технологический гигант Xiaomi разрабатывает новый смартфон с экраном Waterfall.
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Широков: раз вы все такие умные, встаньте с дивана и проголосуйте против Путина

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков призвал граждан своей страны к проявлению более активной гражданской позиции.
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Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
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В Саратовской области сомнения по заболеванию коронавирусом вызывают 44 человека.
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Украинец, которого из-за ужесточения карантинных ограничений полицейские не пустили к тренажерам в киевском Гидропарке, переплыл Днепр ради тренировки.
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В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
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В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
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На Украине рассказали о панике Зеленского

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Правительство России утвердило список из 646 системообразующих предприятий, при необходимости им будет оказана финансовая и иная поддержка.
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Силуанов заявил об окончании «тучных» времен для экономики России

По словам главы Министерства финансов Российской Федерации Антона Силуанова, из-за пандемии коронавируса в российской экономике наступила новая реальностью Как уточнил Силуанов, «тучные» времена для экономики прошли, и теперь стране нужно более эффективно распоряжаться своими ресурсами.
RuNews24.ru вчера в 19:56
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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