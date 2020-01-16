Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин. Он отметил, что намерен выстроить четкую систему взаимодействия с регионами страны.

Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре

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