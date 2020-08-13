Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею развития местного производства овощей и зелени на Чукотке. Об этом он заявил во время осмотра тепличного комплекса в Анадыре.

Мишустин выступил за развитие местного производства овощей и зелени на Чукотке

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