Общество
ТАССМишустин выступил за развитие местного производства овощей и зелени на Чукотке
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею развития местного производства овощей и зелени на Чукотке. Об этом он заявил во время осмотра тепличного комплекса в Анадыре.
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Мишустин: приезжающие на Чукотку врачи должны иметь возможность профессионального развития
Интерфакс - Россия22:38
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Происшествия
Силовики в Белоруссии избили вставшего перед ними на колени мужчину
Представители властных структур из белорусского города Полоцк избили безоружного мужчину, который встал перед ними на колени.
CT news 19:24
Кино
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа
Режиссер и сценарист Зак Снайдер продемонстировал общественности новый кадр из режиссерской версии "Лиги справедливости", вокруг которой последние месяцы царят страшенный шум и ажиотаж.
Российская газета 10 августа в 05:30
Политика
Дегтярев пожаловался на белорусские флаги митингующих в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в ходе беседы с «Известиями», что на несанкционированные протестные акции в Хабаровске «слетались» «паразитирующие» на протесте люди, в связи с чем на митингах уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
Московский Комсомолец 21:53
Общество
Власти Башкирии оправдали слова чиновницы о безработных
Замдиректора Центра занятости населения Нефтекамска не оскорбляла людей, а просто выразила мнение, что безработным выгоднее получать пособие, чем работать.
Газета.Ru 11:43
Общество
Белорусские силовики продолжили увольняться
Lenta.ru 14:09
Экономика
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости 20:21
Здоровье
Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон
Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.
REGNUM 04:06
Общество
Дегтярев пообещал уволить и.о. министра транспорта за саботаж
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что, скорее всего, уволит исполняющего обязанности министра транспорта Максима Прохорова за саботаж.
РБК 12:54
Здоровье
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Врач-кардиолог Анатолий Трифонов назвал признаки приближающейся смерти, вызванной проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Газета.Ru 22:02
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона проекта "Голос 60+"
Российская газета 12:23
Футбол
Калакуцкий станет генеральным директором «Крыльев Советов»
Как стало известно matchtv.ru, Виталия Шашкова на посту генерального директора «Крыльев Советов» сменит Евгений Калакуцкий.
Матч ТВ 06:48
Политика
Мишустин прилетел на Дальний Восток с недельной рабочей поездкой
Глава правительства России Михаил Мишустин прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку.
Вести.Ru 22:04
Общество
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости 09:36
Энергетика
Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана
О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Весна 10:40
Общество
Снег в августе обещают синоптики в нескольких российских регионах
Синоптики прогнозируют летнюю погоду лишь в южных широтах РФ, а в центре и Черноземье будет наблюдаться осенний температурный режим, так как воздух не прогреется выше 20 градусов.
Территория новостей 09:29
Экономика
ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%
ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.
Газета.Ru 02:49
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удар по наблюдательному посту ХАМАС
Из сектора газа опять были запущены шары со взрывчаткой. Армия Израиля нанесла удар по наблюдательному посту ХАМАС.
Piter.tv 10 августа в 03:49
Кино
Сериал «Желтый глаз тигра» покажут 10 августа на Первом канале
Комсомольская правда 09 августа в 23:38
Политика
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ вчера в 07:09
Здоровье
Неочевидный симптом онкологии назвал доктор Мясников
Повышенный кальций Мясников назвал «случайной находкой», потому что он не вызывает никаких симптомов.
Соловей.Инфо 02:52
Политика
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
Происшествия
Мужчина вышел на лодке в море и пропал в Корсаковском районе
Как сообщают в главном управлении МЧС России по Сахалинской области, через неопределенный промежуток времени плавсредство прибило к берегу без человека.
АСТВ 22:43
Общество
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru вчера в 17:34
Космос
Солнце готово нанести удар по Земле
Комсомольская правда 08:33
Общество
Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина
Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:13
Политика
Российскую вакцину от коронавируса оценили за рубежом
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире CNN заявил, что российский подход к разработке вакцины от коронавируса со временем докажет свою эффективность.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова
В Минске ОМОН задержал двух изготовителей коктейля Молотова. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.
Lenta.ru 17:49
Политика
МИД Чехии вызвал посла Белоруссии из-за заявлений Лукашенко
МИД Чехии вызвал посла Белоруссии для дачи пояснений по поводу заявлений президента Александра Лукашенко о причастности Праги к акциям протеста в Минске.
Евразия Daily 21:37
Экономика
Дефицит бюджета в РФ к концу года может составить 5 трлн рублей
Падение курса рубля в течение продолжительного периода - очень плохой тренд, за которым может последовать дефицит бюджета и девальвация.
Shraibikus News 13:55