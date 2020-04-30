Коронавирус

ТАССТАССМихаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Михаил Мишустин
Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты на коронавирус, которые я сдал, показали положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельSputnik Кыргызстан 13:02

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Михаил Мишустин
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