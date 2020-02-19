Общество
ВедомостиМишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Ограничение вступит в силу с 20 февраля.
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Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Общество
Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»
Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке.
Футбол
А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?
Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Ранее в ООН сообщили, что главе российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»
"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
Происшествия
Чиновник Минкульта РФ Мосолов признал свою вину по делу о хищении
Замглавы департамента охраны объектов культурного наследия Минкульта России Павел Мосолов признал свою вину по делу о хищении 20 млн рублей из бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
«Краснодарский каннибал» Бакшеев умер в тюремной больнице
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Хоккей
Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных
Овечкин на правах капитана попытался завести свою команду и мощным силовым приемом вынес Нэйта Шмидта с площадки – бывший защитник "Вашингтона" в прямом смысле слова перелетел через бортик и грохнулся на скамейку запасных.
Транспорт
На красной ветке метро Петербурга остановилось движение поездов
Движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» временно приостановлено.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына
Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Автоспорт
Стал известен график работы Даниила Квята на тестах в Барселоне
Команда AlphaTauri обнародовала график работы своих гонщиков на первой неделе зимних тестов в Барселоне.
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Наука
У некоторых западноафриканцев могут быть гены от древнего «призрачного» гоминида
Переданная от ранее неизвестной, ныне вымершей популяции гоминидов ДНК выполняет такие функции, как подавление опухоли и регуляция гормонов, - пишет sciencenews.org со ссылкой на Science Advances со ссылкой на Science Advances.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Армия и оружие
ПНС Ливии прекратило переговоры в Женеве после обстрела Триполи
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке своего участия в переговорах по военным вопросам в Женеве.
Гаджеты
Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Армия и оружие
В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет
Футбол
Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в матче ЛЧ
Футболисты дортмундской "Боруссии" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Наука
Магнитоэнцефалографию приспособили для регистрации движений мышц
Нью-йоркские ученые предложили способ визуализации движений целых групп мышц, при котором не требуется устанавливать на них электроды или производить какие-либо другие инвазивные манипуляции.