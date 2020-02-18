Общество

ВедомостиВедомостиМишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Ограничение вступит в силу с 20 февраля.
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Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Коммерсантъ13:15

Ограничение китайцам на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров

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Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

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Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

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Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией

Задержание руководителя свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова может быть провокацией.
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

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Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
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Холанд выйдет в стартовом составе «Боруссии» на матч с «ПСЖ»

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд сыграет с первых минут в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

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Президент Болгарии подтвердил участие в Дне Победы в Москве

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Инспекторы ищут причины массовой гибели рыбы в Дону

Специалисты ищут причину массовой гибели рыбы в реке Дон в черте Ростова-на-Дону.
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В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР

В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
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