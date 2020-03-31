Экономика
РБКМишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках
«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
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Ставки по банковским счетам, ставки по которым не превышают 1%, в частности, по зарплатным счетам граждан, которые вообще исключаются из расчета налогов.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИзвестия 06:08
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