Экономика

РБКРБКМишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
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Михаил Мишустин
Ставки по банковским счетам, ставки по которым не превышают 1%, в частности, по зарплатным счетам граждан, которые вообще исключаются из расчета налогов.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИзвестия 06:08

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