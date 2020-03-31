Экономика
REGNUMМишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов. Об этом 31 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Общество
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона
В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Общество
Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных
Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Общество
Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса
Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Политика
В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза
В знак протеста против бездействия союза, Рампелли записал видео, как снимает флаг и вывешивает на его место знамя Италии.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Общество
В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса
С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Армия и оружие
Китай продал первую партию своих ПТУР «Красная стрела-12E»
В Китае «Красную стрелу-12» называют внутренней разработкой, которую сравнивают с американскими FGM-148 Javelin.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Минтруде напомнили о правилах оформления неоплачиваемого отпуска
Работодатель не может принудительно отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск, это может быть инициативой только самого работника.
Здоровье
В Норильске растет число заболевших ОРВИ и гриппом
«Таймырский телеграф» – По данным Территориального отдела Роспотребнадзора, за 13-ю неделю-2020 в Норильске заболели 1329 человек.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Шоу-бизнес
Ирину Шейк заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум
Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена.
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Происшествия
В Мурманской области подтвердили еще один случай опасного коронавируса
Мурманск, 31 марта 2020, 13:08 — REGNUM В Мурманской области выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Происшествия
Глава чрезвычайного ведомства России прибыл в Ростов-на-Дону
Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл с визитом в Ростов-на-Дону.
Кино
Состоялся цифровой релиз «Соника в кино» и третьих «Плохих парней»
В сети состоялся цифровой релиз «Соника в кино» и третьей части «Плохих парней».
Общество
В Башкирии для всех жителей введен режим самоизоляции
В соответствии с рекомендацией правительства России 31 марта с 20.00 часов вступает в действие указ главы РБ о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики.
Общество
В Новосибирской области введён режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.