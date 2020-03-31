Экономика
REGNUMМишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов. Об этом 31 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро падают
В свою очередь, евро в понедельник на открытии подешевел на 68 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 86,94 рубля.
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Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Здоровье
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В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Политика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку несколько руководителей департаментов кабмина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Общество
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Футбол
Клиент букмекера проиграл 1,1 млн рублей на киберфутболе
Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 1,1 млн рублей на киберфутбольный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Общество
Новосибирская область ввела режим самоизоляции
Власти Новосибирской области ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.
Общество
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Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
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В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса
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Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после режима всеобщей изоляции
Накануне стало известно, что в Италии всеобщая изоляция продлится минимум до Пасхи, то есть до 12 апреля.