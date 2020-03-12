Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
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с чего всё началось

Мишустин: даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет

Мишустин подчеркнул, что в настоящий момент не только российская экономика находится под влиянием негативных факторов. Он привел статистику, согласно которой только из-за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять 0,5% ВВП. Мишустин назвал эти условия новой экономической реальностью.
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Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

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Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности

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Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

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В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Армия и оружие

Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

Прежде всего – открыто провозгласить, что Россия в настоящее время находится в состоянии гибридной войны с коллективным Западом.
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Армия и оружие

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:56
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Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
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«Салават Юлаев» в шести матчах прошел «Авангард»

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Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
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Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
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В школах Казахстана объявят досрочные каникулы

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Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

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Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
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Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
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Эксклюзив Horizon Zero Dawn для консолей выйдет на ПК

Как известно, эксклюзивная игра для консолей Horizon Zero Dawn выйдет на ПК уже этим летом.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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