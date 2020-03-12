Мишустин подчеркнул, что в настоящий момент не только российская экономика находится под влиянием негативных факторов. Он привел статистику, согласно которой только из-за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять 0,5% ВВП. Мишустин назвал эти условия новой экономической реальностью.

с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

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