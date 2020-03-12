Экономика
Газета.RuМишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Мишустин подчеркнул, что в настоящий момент не только российская экономика находится под влиянием негативных факторов. Он привел статистику, согласно которой только из-за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять 0,5% ВВП. Мишустин назвал эти условия новой экономической реальностью.ТАСС04:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Турецкий спецназ обстрелял греческий военный транспорт на границе
Турецкие силы безопасности открыли огонь по греческому военному транспорту в пограничном районе, сообщают греческие СМИ.
Экономика
Российский рынок акций обвалился на открытии торгов
Российский рынок акций после открытия торгов обвалился вслед за мировыми бумагами и нефтью на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Общество
Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Армия и оружие
Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России
Прежде всего – открыто провозгласить, что Россия в настоящее время находится в состоянии гибридной войны с коллективным Западом.
Армия и оружие
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Общество
В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Хоккей
«Салават Юлаев» в шести матчах прошел «Авангард»
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Политика
В МИД Польши назвали «Северный поток-2» угрозой для Европы
Российский газопровод «Северный поток-2» в Польше считают угрозой для европейской солидарности и энергетической безопасности.
Политика
Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Общество
В школах Казахстана объявят досрочные каникулы
«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.
Общество
Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян. Страна прекращает оформление виз по прибытию путешественниками.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Игры
Эксклюзив Horizon Zero Dawn для консолей выйдет на ПК
Как известно, эксклюзивная игра для консолей Horizon Zero Dawn выйдет на ПК уже этим летом.