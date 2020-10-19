ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Цены на связь в следующем году могут вырасти на 3,7%, а в 2022 и 2023 годах — на 4%. По мнению специалистов ФАС, удельный весь расходов населения на связь в потребительской корзине составляет порядка 3%.