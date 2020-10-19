Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Интерфакс
Интерфакс

Мишустин заявил, что экономика РФ восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Экономика РФ восстанавливается быстрее изначальных ожиданий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на ежегодном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящем в понедельник в режиме видеоконференции.В источнике
С чего всё началось
«Несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной поддержки, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность: с начала года инфляция составила чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось»,-- сказал
 господин Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Коммерсантъвчера в 11:23
Подробнее о событии
Интерфакс

Мишустин заявил, что экономика РФ восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Интерфаксвчера в 10:09
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики РФ идет быстрее прогнозов

Вести.Ruвчера в 10:03
ПРАЙМ

Мишустин заявил о стремлении улучшить инвестклимат в России

ПРАЙМвчера в 09:59
ТАСС

Мишустин заявил, что экономике РФ удалось пройти первую фазу пандемии лучше многих стран

ТАССвчера в 09:59
RT на русском

Мишустин: экономике России удалось пройти первую фазу пандемии лучше многих стран

RT на русскомвчера в 09:51
РЕН ТВ

Мишустин: Российская экономика проходит пандемию лучше многих стран

РЕН ТВвчера в 09:42
Газета.Ru

Мишустин: экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось

Газета.Ruвчера в 10:14

Суд Москвы взыскал с экс-партнера и бывшей супруги Фургала 267 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшей супруги экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой, а также с его бывшего делового партнера Николая Мистрюкова, задолженность по кредитному договору в размере 267 млн рублей, передает ТАСС.
Полит.рувчера в 07:15

Дания затянет строительство конкурента «Северного потока — 2» на полгода

Сочетание технических проблем, задержки начала строительства из-за влажной погоды и ограничений из-за нового коронавируса привело к тому, что строительство „Балтийского газопровода“ в Зеландии затянется.
Евразия Dailyвчера в 03:56

ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Цены на связь в следующем году могут вырасти на 3,7%, а в 2022 и 2023 годах — на 4%. По мнению специалистов ФАС, удельный весь расходов населения на связь в потребительской корзине составляет порядка 3%.
Известия18 октября в 06:03

Управляющая компания демонтировала с дома на Рубинштейна таблички памяти жертв репрессий

С дома на улице Рубинштейна, 23, где жил писатель Сергей Довлатов, пропали 15 памятных табличек памяти жертв сталинских репрессий — их сняли представители управляющей компании.
78.ruвчера в 01:20

В РФ рекордно подорожало подсолнечное масло

Цена подсолнечного масла за неделю выросла до 74 175 руб./т, обновив прошлый рекорд в 71 тыс. руб./т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.
Газета.Ruвчера в 16:21

Каскадеры фильма о Джеймсе Бонде полили улицу «Кока-колой»

Фильмы о Джеймсе Бонде за последние несколько десятилетий включали в себя бесчисленное количество трюков, которые держали зрителей в восторге и напряжении, показывая агента 007 на переднем крае опасности.
Профиль18 октября в 10:47

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить во время введенных особых режимов проводить митинги и собрания при условии использования средств индивидуальной защиты, сообщил один из авторов проекта - глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
РИА Новости17:35

Аналитики допустили W-образный сценарий для экономического роста в мире

Из-за второй волны пандемии коронавируса COVID-19 траектория глобальной экономики может пойти по W-образному сценарию, когда за начавшимся восстановлением последует новая рецессия, допустили аналитики банка Barclays.
РБК17:00