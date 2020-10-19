Мишустин заявил, что экономика РФ восстанавливается быстрее, чем ожидалось
Экономика РФ восстанавливается быстрее изначальных ожиданий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на ежегодном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящем в понедельник в режиме видеоконференции.В источнике
С чего всё началось
«Несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной поддержки, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность: с начала года инфляция составила чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось»,-- сказал
господин Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.
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