ТАССМишустин заявил, что экономика России остается открытой для иностранных партнеровРоссия продолжает развивать инвестиционно-технологическое партнерство с другими странами, ее экономика остается открытой для зарубежных партнеров.В источникеSmotrim.ruSmotrim.ruМоя Москва.онлайнМой БрянскЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняРоссийская газетаРусская ПланетаНародные новостиОбщественная служба новостейЦентральная Служба НовостейФАНГазета.RuВестник КавказаRT на русскомПодробнее о событииМишустин: Экономика РФ остается открытой для иностранных партнеровРоссийская газета09:42Мишустин заявил об открытости экономики России для европейских коллегГазета.Ru09:31Мишустин заявил, что экономика России остается открытой для иностранных партнеровТАСС09:04Мишустин заявил об открытости российской экономики для европейских коллегRT на русском09:20Мишустин провел в Екатеринбурге встречу с представителями российского и иностранного бизнесаРИА Новости09:07Мишустин озвучил отношение экономики РФ к иностранным партнерамURA.Ru09:23Мишустин: российская экономика открыта для зарубежных странREGNUM09:34Показать ещёОценить32Поделиться