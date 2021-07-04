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Мишустин заявил, что экономика России остается открытой для иностранных партнеров

Россия продолжает развивать инвестиционно-технологическое партнерство с другими странами, ее экономика остается открытой для зарубежных партнеров.В источнике

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Мишустин: Экономика РФ остается открытой для иностранных партнеров

Российская газета09:42

Мишустин заявил об открытости экономики России для европейских коллег

Газета.Ru09:31

Мишустин заявил, что экономика России остается открытой для иностранных партнеров

ТАСС09:04

Мишустин заявил об открытости российской экономики для европейских коллег

RT на русском09:20

Мишустин провел в Екатеринбурге встречу с представителями российского и иностранного бизнеса

РИА Новости09:07

Мишустин озвучил отношение экономики РФ к иностранным партнерам

URA.Ru09:23

Мишустин: российская экономика открыта для зарубежных стран

REGNUM09:34
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