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Мишустин заявил, что экономика России остается открытой для иностранных партнеров

Россия продолжает развивать инвестиционно-технологическое партнерство с другими странами, ее экономика остается открытой для зарубежных партнеров.В источнике

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Михаил Мишустин назвал коронавирус катализатором цифровизации

Говорит Москва09:20

Мишустин заявил об открытости российской экономики для европейских коллег

RT на русском09:20

Мишустин назвал коронавирус катализатором цифровизации

Газета.Ru09:52

Мишустин провел в Екатеринбурге встречу с представителями российского и иностранного бизнеса

РИА Новости09:07

Мишустин заявил, что экономика России остается открытой для иностранных партнеров

ТАСС09:04

Новости на «России 24». Катализатор цифровизации и открытая экономика: заявления премьера

Smotrim.ru10:09

Мишустин: российская экономика открыта для зарубежных стран

REGNUM09:34
Интересное

Контр-адмирал Захаров назвал способы противодействия ВС РФ кораблям НАТО в Черном море

Как информирует российское издание Газета.Ru, Владимир Захаров, российский контр-адмирал, рассказал о действиях военнослужащих Российской Федерации, которые могут быть предприняты при повторном нарушении территориальных границ России кораблями Североатлантического Альянса.
Солёнка.рф02:15

Посол Италии заявил, что республика намерена развивать и расширять свой бизнес в России

Италия видит возможности для развития и расширения бизнеса своих компаний в России, сообщил журналистам посол республики в РФ Паскуале Терраччано в воскресенье на пресс-конференции перед международной промышленной выставкой "Иннопром" в Екатеринбурге.
ТАСС05:30