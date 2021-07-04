Посол Италии заявил, что республика намерена развивать и расширять свой бизнес в России

Италия видит возможности для развития и расширения бизнеса своих компаний в России, сообщил журналистам посол республики в РФ Паскуале Терраччано в воскресенье на пресс-конференции перед международной промышленной выставкой "Иннопром" в Екатеринбурге.