Как информирует российское издание Газета.Ru, Владимир Захаров, российский контр-адмирал, рассказал о действиях военнослужащих Российской Федерации, которые могут быть предприняты при повторном нарушении территориальных границ России кораблями Североатлантического Альянса.
Италия видит возможности для развития и расширения бизнеса своих компаний в России, сообщил журналистам посол республики в РФ Паскуале Терраччано в воскресенье на пресс-конференции перед международной промышленной выставкой "Иннопром" в Екатеринбурге.