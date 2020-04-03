Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургМишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Он также отметил, что нельзя исключать более сложного сценария, сообщает ИА REGNUM. Мишустин призвал глав регионов действовать в зависимости от ситуации в конкретном регионе.
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Мишустин: нельзя исключать самый сложный сценарий пандемии

Коммерсантъ07:40

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

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Мишустин: нельзя исключать самого сложного сценария развития событий в России

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Мишустин не исключил самый сложный сценарий развития ситуации с COVID-19

РБК09:02

Мишустин: пик пандемии коронавируса не пройден, нужно учитывать самый сложный сценарий

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Мишустин допустил развитие событий с COVID-19 в РФ по самому сложному сценарию

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Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Lenta.ru06:58
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"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов признался, что хотел бы и дальше выступать в чемпионате Испании.
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Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
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В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

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Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой

В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
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Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

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В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

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В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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