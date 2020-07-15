Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается, однако подобное не означает, что нужно расслабляться. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

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