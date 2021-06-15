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Мишустин заявил, что программа развития Северного Кавказа не дала ощутимых результатов

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в последние годы.В источнике

С чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о низкой эффективности программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, сообщает пресс-служба кабмина
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