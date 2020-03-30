Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал необоснованными жалобы глав ряда областей на нехватку денег на подготовку больниц. По его словам, средства были доведены до регионов в полном объеме.

Мишустин заявил, что регионы получили средства на подготовку больниц

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