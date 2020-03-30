Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВМишустин заявил, что регионы получили средства на подготовку больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал необоснованными жалобы глав ряда областей на нехватку денег на подготовку больниц. По его словам, средства были доведены до регионов в полном объеме.
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Мишустин напомнил губернаторам об ответственности за места в больницах

РИА Новости07:20

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Будущее России. Национальные проекты07:27

Мишустин назвал недопустимой нехватку в регионах койко-мест для больных COVID-19

Интерфакс - Россия07:26

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Московский Комсомолец07:35

Мишустин заявил, что регионы получили средства на подготовку больниц

РЕН ТВ07:13

Мишустин напомнил губернаторам о личной ответственности за обеспечение больниц местами

Говорит Москва06:58

Мишустин: все средства на подготовку больниц доведены до субъектов РФ

REGNUM07:33
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Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 08:40
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Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
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Областные власти намерены ввести несколько вариантов ограничений для разных районов региона Действие режима самоизоляции в Свердловской области планируется продлить до 20 апреля.
Правда УрФО 09:25
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Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
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Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
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В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
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Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
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В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
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В Югре выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом

Стоит добавить, за последние сутки в округе 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого в Югре заболевших 16 человек.
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Пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области

В Саратовской области скончался больной коронавирусом.
ФедералПресс 08:51
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Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
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РПЛ может возобновиться в конце июля при пессимистичном сценарии

Самый оптимистичный сценарий возобновления сезона - начало июня, самый пессимистичный - конец июля.
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Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

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Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
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Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

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Жители Якутии выпили недельный запас алкоголя за выходные

Местные жители за выходные выпили недельный запас алкоголя из-за чего уровень преступности в регионе резко вырос.
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Samsung Galaxy S21 могут оснастить процессором Kirin

Новый смартфон Samsung Galaxy S21 может получить процессор Kirin, что является полной неожиданностью.
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На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
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Первая смерть и коронавирус. Александр Стрелюхин сделал заявление

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин выступил с заявлением по вопросу нераспространения новой коронавирусной инфекции.
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Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Мэр столицы подписал закон, согласно которому граждан будут штрафовать за нарушение режима изоляции на 4 тысячи рублей.
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Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
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В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
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В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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