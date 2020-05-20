Коронавирус
РИА НовостиМишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить44
Также сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших. Это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась с новой инфекцией.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельТВ Центр 05:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Экономика
«Роснефть» подала в суд на РБК за публикацию о Венесуэле
В "Роснефти" подчеркнули, что редакция РБК использовала провокационное заявление, чем спровоцировала волну дезинформации в печатных и электронных СМИ. yandex.ru Отмечается, что редакция Р БК отказалась опровергнуть эту инфо рмацию и принести публичные извинения за распространение информации, дезориентирующей рынок и наносящей существенный матери альный ущерб Компании.
SM News 05:34
Политика
Зеленский допустил возможность выдвижения на второй президентский срок
Позже, отвечая на вопрос другого журналиста о втором сроке, Владимир Зеленский сказал, что подумает об этом в том случае, если будет поддержка народа Украины.
Коммерсантъ 05:16
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Политика
Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам
Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК вчера в 11:07
Общество
Все уведомления от государства переводят в электронный вид
Очевидно, что получать уведомления в электронном виде удобно, но и у организаций, и у граждан бывают ситуации, когда выгодно именно не получать их, потому что с момента получения наступает обязанность отреагировать в определенный срок, отмечает директор группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему завершил карьеру в 27 лет.
Спорт-Экспресс вчера в 14:30
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
Происшествия
В Барнауле закрыли на карантин общежитие АГМУ
Вести Алтай 05:57
Шоу-бизнес
Отцом ребенка Марии Порошиной оказался чиновник из Совета Федерации
Существует еще одна версия о том, кто же на самом деле является отцом пятого ребенка актрисы.
Киноафиша России 05:22
Общество
Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов
Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
ТАСС 05:42
Экономика
Сокращение бюджета города утвердили в первом чтении
Депутаты приняли в первом чтении закон о внесении изменений в документ о бюджете города на 2020 год.
Петербургский формат 05:33
Общество
Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек
По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета 18 мая в 12:41
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Здоровье
В Ростовской области возобновят проведение плановых операций
В Ростовской области начинают поэтапно возвращаться к проведению плановых госпитализаций и большинства операций.
Городской репортер 02:57
Общество
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России перешла в фазу стабилизации, а эпидемиологическая обстановка существенно улучшилась, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Народные новости 04:05
Здоровье
В некоторых городах Ростовской области могут ввести отдельный карантин
В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
Бизнес-газета 05:45
Армия и оружие
США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
РЕН ТВ вчера в 20:03
Общество
В России впервые число излеченных превысило число новых заболевших
В России 20 мая впервые сложилась ситуация, когда за сутки новых заражений было меньше, чем выписанных больных.
Городовой 05:17
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Политика
Глава ЛНР заявил о готовности «отодвинуть линию фронта»
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что республика готова отодвинуть линию соприкосновения с Украиной.
Новостной фронт вчера в 15:41
Культура
Павел Деревянко рассказал Дудю, как плакал на мультфильмах Pixar
Героем выпуска стал актер Павел Деревянко, известный по фильму «Брестская крепость» и сериалу «Домашний арест».
КиноПоиск 03:02
Авто
В РФ стартовало производство нового кроссовера Kia XCeed
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для российского рынка.
Автоновости дня 03:57
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
В Брянске задержали высокопоставленного следователя за взятку в 5 млн
Передача следующей части взятки происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов и 17 октября 2019 года начальник следственного отдела был задержан с поличным в здании УМВД России по Брянской области при попытке получить от обвиняемого ещё 1,105 млн рублей.
REGNUM 05:35