Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

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