Экономика
Газета.RuМишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
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Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Политика
Образовательный центр в Польше анонсировал лекцию «Распад России в 2025 г.»
Польский образовательный центр Powiśle анонсировал в соцсетях лекцию на тему «Распад России в 2025 году».
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
Энергетика
Bloomberg рассказал о козырях России в нефтяной войне
Главными преимуществами России западные аналитики назвали низкую стоимость производства, развитую инфраструктуру, гибкость налоговой системы и плавающий курс рубля.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой н данные торгов.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Футбол
Крыховяк: ситуация с коронавирусом - тест на нашу ответственность
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Польши Гжегож Крыховяк в своем Instagram поделился мыслями о распространении коронавирусной инфекции по всему земному шару.
Политика
Facebook и Twitter удалили более 200 «российских» аккаунтов
Американская компания Facebook удалила более 200 аккаунтов, якобы связанных с Россией и попытками оказания влияния на пользователей в США.
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
Политика
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская снялась для обложки мужского журнала MAXIM
Популярная актриса Настасья Самбурская появится на обложке апрельского номера мужского журнала MAXIM, о чем она сама рассказала своим поклонникам в микроблоге.
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Политика
Путин назвал Ходорковского «жуликом»
"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Происшествия
В Кузбассе автомобиль врезался в рекламный щит
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Crown не учел погодных и дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения и наехал сначала на снежный вал, а затем - на стойку рекламного щита.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Финансы
Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
Здоровье
В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа
В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Автоспорт
Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен
Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.