Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
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Ровным шагом

Российская газета12:05

«Без потрясений»: Мишустин о ситуации в экономике

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Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет

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Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности

Известия04:43

Мишустин: даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет

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Мишустин рассказал о «запасе прочности» российской экономики

RT на русском05:11

Мишустин: ситуация в экономике под контролем

Коммерсантъ04:28
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:24, Ашберн
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Главными преимуществами России западные аналитики назвали низкую стоимость производства, развитую инфраструктуру, гибкость налоговой системы и плавающий курс рубля.
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В США торги бирж закрылись падением индексов на более 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой н данные торгов.
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Крыховяк: ситуация с коронавирусом - тест на нашу ответственность

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Польши Гжегож Крыховяк в своем Instagram поделился мыслями о распространении коронавирусной инфекции по всему земному шару.
Газета.Ru 22:23
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Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

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Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.
РИА Новости 21:14
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Настасья Самбурская снялась для обложки мужского журнала MAXIM

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Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

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Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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В Кузбассе автомобиль врезался в рекламный щит

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Crown не учел погодных и дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения и наехал сначала на снежный вал, а затем - на стойку рекламного щита.
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Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
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В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа

В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
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В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
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Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
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Названы четыре главные опасности коронавируса для России

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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