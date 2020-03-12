Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Читать в источнике
Комментировать284
с чего всё началось

Мишустин: даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет

Мишустин подчеркнул, что в настоящий момент не только российская экономика находится под влиянием негативных факторов. Он привел статистику, согласно которой только из-за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять 0,5% ВВП. Мишустин назвал эти условия новой экономической реальностью.
ТАСС04:40

Подробнее о событии

Мишустин: даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет

ТАСС04:40

Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет

РИА Новости04:45

Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности

Известия04:43

Мишустин рассказал о «запасе прочности» российской экономики

RT на русском05:11

«Без потрясений»: Мишустин о ситуации в экономике

Rambler News Service04:30

Мишустин: ситуация в экономике под контролем

Коммерсантъ04:28

Мишустин: ситуация в российской экономике находится под контролем

РЕН ТВ04:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Космос

Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
РБК 07:30
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Политика

Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Тимати показал фанатам руки без татуировок

Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Uznayvse.ru вчера в 03:57
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
РИА Новости вчера в 12:55
Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Энергетика

Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
РИА Новости 04:57
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Политика

Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Армия и оружие

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Российская газета 06:23
Финансы

Российские фондовые индексы рухнули вслед за мировыми

Российские фондовые индексы в четверг в первые минуты торгов снизились на 4-6%.
Вести.Ru 03:17
Финансы

Рубль в марте понес наибольшие потери среди всех основных валют

Российский рубль в марте понес наибольшие потери из-за текущей нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе из-за обвала нефтяных цен, среди всех 34 валют, курсы которых Банк России устанавливает на ежедневной основе, свидетельствуют данные ЦБ.
Интерфакс 07:20
Общество

В Петербурге задержаны политические активисты

Neva.Today 04:14
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 10 марта в 09:37
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Legal.Report вчера в 07:44
Общество

Продажи туров за рубеж в России упали на 60%

Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
ТАСС 06:43
Политика

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
Интерфакс 03:59
Наука

Названы главные факторы смертей от коронавируса

Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:03
Футбол

Видео: игроки «ПСЖ» продолжают троллить Холанда в раздевалке после матча

Чемпионат 07:29
Музыка

Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:08
Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Спорт

Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Absolut TV вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать в скором времени поправится.
Амур.инфо 02:50
Футбол

УЕФА предложил «Интеру» и «Роме» сняться с Лиги Европы

УЕФА выходил к итальянским клубам "Интеру" и "Роме" с просьбой сняться с розыгрыша Лиги Европы.
Pravda.Ru 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное