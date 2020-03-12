Экономика
Газета.RuМишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
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с чего всё началось
Мишустин подчеркнул, что в настоящий момент не только российская экономика находится под влиянием негативных факторов. Он привел статистику, согласно которой только из-за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять 0,5% ВВП. Мишустин назвал эти условия новой экономической реальностью.ТАСС04:40
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«Яндекс» покажет сериал-антиутопию о работе министерства в России
Видеосервис «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») рассказал о первых сериалах, которые сняты по заказу этой платформы и вскоре будут доступны онлайн-зрителям.
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