Москва, 12 марта 2020, 11:39 — REGNUM Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства. Он отметил, что ситуацию в отечественной экономике контролируют глава государства и правительство.

Мишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы

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