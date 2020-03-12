Экономика
REGNUMМишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы
Москва, 12 марта 2020, 11:39 — REGNUM Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства. Он отметил, что ситуацию в отечественной экономике контролируют глава государства и правительство.
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Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США
Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Космос
На МКС впервые вырастили листовой салат
Первый выращенный в космосе листовой салат оказался таким же полезным, вкусным и питательным, как «земной», заключили ученые NASA.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Спорт
Президент МОК не исключает отмены Олимпийских игр
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не стал полностью исключать возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио — 2020 из-за пандемии коронавируса.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 2:3
Общество
Исследователи Китая выявили два штамма коронавируса
Ученые в Китае вывели два основных штамма болезни Covid-19, которые циркулируют в организме человека и вызывают инфекции.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Происшествия
В Кузбассе автомобиль врезался в рекламный щит
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Crown не учел погодных и дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения и наехал сначала на снежный вал, а затем - на стойку рекламного щита.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Политика
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
Браком в Конституции признаётся союз мужчины и женщины. Также, согласно поправкам, президент получит право формировать Госсовет.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса
С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
Экономика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Новый обвал на фондовом рынке На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
Футбол
Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Хавбек лондонского "Челси" Калум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.
Здоровье
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
По данным Всемирной организации здравоохранения, угроза пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 стала реальной.
Общество
«Чертова пятница». Разбираемся, почему этот день считается проклятым
Пятницу 13-го многие люди настолько не любят, что даже окрестили этот день «Чертовой пятницей».
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Происшествия
В Калининградской области из-за падения дерева погибла школьница
В городе Гурьевск Калининградской области из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка. Об этом говорится в сообщении областного СК.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу
Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Происшествия
Ребенок попал под колеса автомобиля в Барнауле
Девочка жива Ребенок попал под колеса иномарки в Барнауле.