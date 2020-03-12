Экономика

REGNUMREGNUMМишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы

Москва, 12 марта 2020, 11:39 — REGNUM Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства. Он отметил, что ситуацию в отечественной экономике контролируют глава государства и правительство.
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Мишустин рассказал о «запасе прочности» российской экономики

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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