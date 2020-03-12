Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что собственных резервов России хватит на долгосрочную перспективу, несмотря на низкие цены на нефть. Об этом он заявил в четверг на заседании правительства.

с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.

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