Экономика
Газета.RuМишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что собственных резервов России хватит на долгосрочную перспективу, несмотря на низкие цены на нефть. Об этом он заявил в четверг на заседании правительства.ТАСС04:40
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