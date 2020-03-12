Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
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Мишустин: даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что собственных резервов России хватит на долгосрочную перспективу, несмотря на низкие цены на нефть. Об этом он заявил в четверг на заседании правительства.
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Российский государственный деятель
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