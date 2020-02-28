Экономика
ТАССМишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается
Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране "запредельной". По его словам, Минфин ищет решения.
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Политика
В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции
Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Спорт
Гимнасты из РФ не поедут на этап Кубка мира в США из-за коронавируса
Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка Мира в Соединенных Штатах в связи с распространением коронавируса COVID-2019.
Авто
Марка Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав
Citroen Ami имеет форму кубика, а его двери с подъёмными форточками открываются в разные стороны: водительская — против хода, а пассажирская — как обычно, по ходу движения.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Экономика
Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком
Президент Александр Лукашенко недоволен повышением цен на социально значимые продукты питания, сообщил Sputnik Белоруссия 28 февраля В частности он отметил, что на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция.
Футбол
Тедеско назвал игрока «Спартака», который удивил его на сборах
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кто из молодых футболистов московского клуба его приятно удивил на сборах.
Происшествия
В ГИБДД назвали самый аварийный день недели
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Политика
За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года
Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
Происшествия
В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда
В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
Финансы
Курс евро на торгах превысил 74 рубля
Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 74 рубля впервые с 29 августа 2019 года. К уровню закрытия курс увеличился на 1,46%.
Армия и оружие
Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город
Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем
Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Политика
Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
Здоровье
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Футбол
Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира
На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
Общество
Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл
В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета.
Армия и оружие
Сирийские войска освободили три поселка на границе Идлиба и Хамы
Подразделения сирийской армии вернули под контроль населенные пункты Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, которые находятся у административной границы провинций Идлиб и Хама.
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе
В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
Армия и оружие
Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.
Происшествия
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла
Общество
АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Политика
Болгария усиливает контроль на границе с Турцией
Болгария вводит усиленный режим охраны своей границы с Турцией.