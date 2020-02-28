Экономика

ТАССТАССМишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране "запредельной". По его словам, Минфин ищет решения.
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Мишустин: вопрос снижения трудовых налогов рассматривается

Коммерсантъ06:29

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

ТАСС05:02

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

RT на русском05:42

Мишустин заявил о работе над снижением налогов в России

URA.Ru05:29

Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

РИА Новости05:17

Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются

Российская газета05:09

Мишустин оценил возможность снижения налога на труд

Известия06:06
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Политика

В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции

Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
МордовМедиа 26 февраля в 11:45
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Спорт

Гимнасты из РФ не поедут на этап Кубка мира в США из-за коронавируса

Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка Мира в Соединенных Штатах в связи с распространением коронавируса COVID-2019.
РЕН ТВ 07:33
Авто

Марка Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав

Citroen Ami имеет форму кубика, а его двери с подъёмными форточками открываются в разные стороны: водительская — против хода, а пассажирская — как обычно, по ходу движения.
Журнал Авто.ру вчера в 09:53
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Экономика

Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком

Президент Александр Лукашенко недоволен повышением цен на социально значимые продукты питания, сообщил Sputnik Белоруссия 28 февраля В частности он отметил, что на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция.
Украина.ру 07:18
Футбол

Тедеско назвал игрока «Спартака», который удивил его на сборах

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кто из молодых футболистов московского клуба его приятно удивил на сборах.
Sport.ru 07:00
Происшествия

В ГИБДД назвали самый аварийный день недели

Онлайн Тамбов.ру 06:33
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Политика

За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года

Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
Российская газета 07:17
Происшествия

В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
RT на русском 06:39
Финансы

Курс евро на торгах превысил 74 рубля

Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 74 рубля впервые с 29 августа 2019 года. К уровню закрытия курс увеличился на 1,46%.
DP.RU 03:36
Армия и оружие

Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери.
Взгляд.ру 07:14
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Lenta.ru 04:28
Политика

Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.
iReactor 07:39
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
News.ru 26 февраля в 09:22
Здоровье

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны 26 февраля в 13:36
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Футбол

Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
РИА Новости вчера в 04:09
Общество

Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл

В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета.
Lenta.ru 06:33
Армия и оружие

Сирийские войска освободили три поселка на границе Идлиба и Хамы

Подразделения сирийской армии вернули под контроль населенные пункты Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, которые находятся у административной границы провинций Идлиб и Хама.
Взгляд.ру 07:51
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor вчера в 20:15
Происшествия

Экс-полицейский стал фигурантом дела после гибели задержанного

Право.ру 06:57
Армия и оружие

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.
Газета.Ru 07:48
Авто

Renault снизила цены на двигатели и механические трансмиссии

Автостат 02:14
Происшествия

В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

Российская газета вчера в 11:39
Общество

АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Вести.Ru 07:53
Политика

Болгария усиливает контроль на границе с Турцией

Болгария вводит усиленный режим охраны своей границы с Турцией.
Вестник Кавказа 06:48
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