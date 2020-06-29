Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.

с чего всё началось

Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда, пишет «Интерфакс».

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