Экономика
ФАНМишустин заявил о большом запасе прочности российской экономики
Российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя падение рубля на фоне снижения цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить378
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:46, Ашберн
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Кино
«КиноПоиск HD» выпустит семь новых сериалов
Компания расширяет свое присутствие в российском сегменте интернета Принадлежащий "Яндексу" сайт "КиноПоиск HD" с марта по сентябрь текущего года выпустит семь оригинальных сериалов, производство которых полностью профинансировал, сообщает "Коммерсант".
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах руководства госкомпаний
Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблока", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что написал письмо руководству партии, в котором уведомил о своём выходе из ее рядов.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Неспокойная ситуация в мире повлияла на решение президента РФ Владимира Путина согласиться с предложением депутата Валентины Терешковой.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Экономика
Эксперты считают, что более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году из-за превышения расходов над доходами, говориться в исследовании российского рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".
Армия и оружие
В ООН назвали число погибших мирных жителей Донбасса
"С начала конфликта общее число гражданских, которые погибли из-за конфликта, составляет по меньшей мере 3350 человек, еще более 7 тыс. получили ранения", — приводит слова дипломата РИА Новости.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
Футбол
У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
Финансы
Доллар и евро подешевели на рубль в начале торгов на Московской бирже
По данным на 10:10 мск, доллар на Московской бирже стоил 73,77 рубля — на 1,1 рубля меньше, чем на закрытии торгов в четверг.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Культура
Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Происшествия
В Приморье выписали из больницы всех россиян с Diamond Princess
Двух последних россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписали из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке, куда их помещали на карантин, коронавирус у них не выявлен, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
В Московском регионе в пятницу, 13 марта, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек и Ана де Армас перестали скрывать свой роман
Бен Аффлек и Ана де Армас были замечены в Коста Рике, где проводили совместный отпуск.
Здоровье
Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию
Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.
Здоровье
В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России
"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Общество
В России выросли продажи антидепрессантов
Оборот всего фармрынка вырос на 3%, до 1,021 трлн руб. В одной из крупнейших российских сетей аптек "36, 6" также фиксируют рост продаж антидепрессантов и седативных средств с начала 2020 года примерно на 3%.
Хоккей
Жена Овечкина пожаловалась на нехватку продуктов в США из-за COVID-19
Жена капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о нехватке продуктов в американских супермаркетах из-за коронавируса.