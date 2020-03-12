Экономика

ФАНФАНМишустин заявил о большом запасе прочности российской экономики

Российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя падение рубля на фоне снижения цен на нефть.
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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