Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
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Ровным шагом

Российская газетавчера в 12:05

Мишустин рассказал о «запасе прочности» российской экономики

RT на русскомвчера в 05:11

«Без потрясений»: Мишустин о ситуации в экономике

Rambler News Serviceвчера в 04:30

Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности

Известиявчера в 04:43

Мишустин: даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет

ТАССвчера в 04:40

Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет

РИА Новостивчера в 04:45

Мишустин: ситуация в экономике под контролем

Коммерсантъвчера в 04:28
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
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Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

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"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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В летний период дилерские центры планируют появление Kia Seltos с 1,6-литровым мотором в комплектациях Classic и Comfort, отличающихся большей простотой и меньшей стоимостью, которая будет начинаться с 1,1 миллиона рублей.
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Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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Уральская звезда Black Star прокомментировала слухи о романе с Кридом

Уральская звезда Black Star рассказала о беременности.
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Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
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Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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Козак рассказал о новых механизмах урегулирования конфликта в Донбассе

По словам главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, контактная группа договорилась о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта в Донбассе.
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Тренер «Шахтера» рассказал о победе над «Вольфсбургом»

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о победе над "Вольфсбургом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
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В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru вчера в 10:58
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
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Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта

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Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

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Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
РБК 10 марта в 17:20
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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