Экономика
Газета.RuМишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Читать в источнике
Оценить376
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении
Бывшего заместителя Бородина в Банке Москвы Дмитрия Акулинина признали виновным по тем же эпизодам, назначив ему 12 лет лишения свободы и штраф 2 млн руб.
Футбол
Хадсон-Одои заболел коронавирусом, «Челси» на карантине
Футболист английского "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал тест, показавший наличие у него коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
Авто
Названо время появления бюджетных версий нового Kia Seltos
В летний период дилерские центры планируют появление Kia Seltos с 1,6-литровым мотором в комплектациях Classic и Comfort, отличающихся большей простотой и меньшей стоимостью, которая будет начинаться с 1,1 миллиона рублей.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Шоу-бизнес
Уральская звезда Black Star прокомментировала слухи о романе с Кридом
Уральская звезда Black Star рассказала о беременности.
Хоккей
Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей
Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
Энергетика
Названы главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Общество
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Политика
Козак рассказал о новых механизмах урегулирования конфликта в Донбассе
По словам главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, контактная группа договорилась о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Футбол
Тренер «Шахтера» рассказал о победе над «Вольфсбургом»
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о победе над "Вольфсбургом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери
Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта
За пределами КНР от коронавируса скончались 1440 человек (плюс 310 за сутки).
Происшествия
Всех россиян с Diamond Princess выписали из больницы в Приморье
Во Владивостоке выписали двух остававшихся в медучреждении россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка нового коронавируса.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Футбол
Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России
Политика
Горбачев обратился к мировым лидерам
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Футбол
У некоторых игроков «Лестера» нашли симптомы коронавируса
Симптомы коронавируса были выявлены у ряда игроков «Лестера». Об этом рассказал наставник клуба АПЛ Брендан Роджерс.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.