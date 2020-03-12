Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Политика В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

Музыка Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения» Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».

Экономика Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Общество В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом "За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Авто Названо время появления бюджетных версий нового Kia Seltos В летний период дилерские центры планируют появление Kia Seltos с 1,6-литровым мотором в комплектациях Classic и Comfort, отличающихся большей простотой и меньшей стоимостью, которая будет начинаться с 1,1 миллиона рублей.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Энергетика Названы главные неудачники нефтяной войны Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Политика Путин назвал бизнесменов жуликами Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.

Общество Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Политика Козак рассказал о новых механизмах урегулирования конфликта в Донбассе По словам главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, контактная группа договорилась о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия В коронавирусной больнице в Москве умер пациент Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.

Шоу-бизнес Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.

Политика Горбачев обратился к мировым лидерам Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Политика Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти» Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.