Экономика
ФАНМишустин заявил о большом запасе прочности российской экономики
Российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя падение рубля на фоне снижения цен на нефть.
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Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Общество
«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус
В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына
В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Происшествия
В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Политика
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении
Бывшего заместителя Бородина в Банке Москвы Дмитрия Акулинина признали виновным по тем же эпизодам, назначив ему 12 лет лишения свободы и штраф 2 млн руб.
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Экономика
Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
Политика
Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Здоровье
На Украине заявили о сотне зараженных коронавирусом
Бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни зараженных коронавирусом, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой.
Общество
ОСАГО может подорожать для 15% водителей
Москва, 12 марта 2020, 11:50 — REGNUM Законопроект об индивидуализации ОСАГО повысит тарифы для 15% водителей.
Авто
Great Wall показала самый бюджетный пикап Great Wall Pao
Компания Great Wall начала продажи новой линейки пикапов Great Wall Pao в октябре 2019 года.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Политика
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
Общество
Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
Экономика
Исследование: в России спрос на покупку гаражей вырос за год на 5%
В феврале 2020 года спрос на покупку гаражей в России увеличился на 5% по сравнению с февралем 2019 года. Предложение выросло за год на 10%.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде сокрушил ЛАСК
Футболисты австрийского ЛАСКа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Несколько районов Тульской области остались без света
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Общество
В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Хоккей
НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.