Общество

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, передает во вторник, 25 февраля, «РИА Новости».
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Михаил Мишустин
Здесь невозможно ни лечиться, ни качественно работать, это вызывает только сожаление. Мы, по предварительным подсчетам 200 млн рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены для того, чтобы сделать здесь человеческий ремонт и купить необходимое оборудование.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельОбщественное телевидение России 07:19

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