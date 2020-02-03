с чего всё началось

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании. Такие меры вводятся из-за того, что новую инфекцию добавили в перечень особо опасных заболеваний. Кроме того, возможна изоляция заболевших и карантин.

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

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