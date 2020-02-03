Здоровье

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Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании. Такие меры вводятся из-за того, что новую инфекцию добавили в перечень особо опасных заболеваний. Кроме того, возможна изоляция заболевших и карантин.
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с чего всё началось
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании
 с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
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