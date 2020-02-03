Здоровье
РИА НовостиМишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании. Такие меры вводятся из-за того, что новую инфекцию добавили в перечень особо опасных заболеваний. Кроме того, возможна изоляция заболевших и карантин.
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Футбол
Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»
По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
Политика
Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.
Происшествия
Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой
Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Все российские организованные туристы вернулись из Китая
По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, — отмечают представители ведомства.
Армия и оружие
При обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных
По меньшей мере четверо турецких военнослужащих погибли, девять получили ранения в результате обстрела их позиций в провинции Идлиб.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Авто
Обновленный Changan CS75FL появится в России в феврале
Компания Changan в феврале представит на российском рынке обновленный кроссовер Changan CS75FL.
Политика
Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%
В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%.
Происшествия
Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы
"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Единоборства
Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Авто
Продемонстрирована радиаторная решетка для «Русского Прадо» от УАЗ
Ульяновский автогигант запатентовал очередную деталь внешнего облика рестайлингового УАЗ «Патриот», известного в народе, как «Русский Прадо».
Общество
Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей
Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые станет мамой
Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Общество
Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
Политика
Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
Политика
В США официально стартовала предвыборная президентская кампания
В понедельник, 3 февраля, в американском штате Айова пройдут первые в нынешнем избирательном цикле собрания партийных активистов.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Кино