Здоровье

Газета.RuГазета.RuМишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Читать в источнике
Комментировать714

Подробнее о событии

Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом

Lenta.ru02:22

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

РБК02:40

Зараженных коронавирусом иностранцев будут высылать из России

Коммерсантъ02:39

Мишустин заявил о возможности депортации иностранцев с коронавирусом

RT на русском02:25

Мишустин заявил, что из России могут депортировать иностранцев с коронавирусом

ТАСС03:04

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

РИА Новости03:18

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

Интерфакс02:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Писатель Захар Прилепин, лидер общественного движения "За правду", объявил о создании одноименной политической партии.
Российская газета 01 февраля в 08:39
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Общество

В России могут запретить прием посылок из Китая

Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Live24 вчера в 23:40
Здоровье

Врач предупредила об опасности нехватки витамина D

Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
РИА Новости 06:00
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 31 января в 13:15
Происшествия

Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы

Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Российская газета 03:17
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 17:47
Происшествия

Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде

РИА Новости 05:58
Происшествия

Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией

Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
РИА Новости 05:17
Политика

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
РБК 06:10
Музыка

Little Big и Гагарина могут представить Россию на Евровидении

News.ru 05:55
Шоу-бизнес

Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Несколько лет назад 33-летняя Эмбер Херд обвинила 56-летнего Джонни Деппа в домашнем насилии и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий бывшему мужу приближаться к ней.
StarHit.ru 01 февраля в 19:00
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Происшествия

В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
РИА Новости 05:48
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Общество

В Карелии скончался чиновник, предложивший расстреливать граждан

Сергей Прокопьев считал растиражированную в СМИ информацию о своих высказываниях об отстреле недовольных граждан - "бессовестной лживой провокацией" и клеветой.
Живая Кубань 04:26
Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских «Солнцепеков» для противника

REGNUM вчера в 14:32
Политика

Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

REGNUM 05:59
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили

Московский Комсомолец 05:32
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
РИА Новости 05:28
Футбол

Федор Смолов дебютировал в «Сельте»

Интерфакс-Спорт 01 февраля в 17:12
Футбол

Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»

RT на русском 05:31
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Футбол

Бронзовая медаль ЦСКА сезона-2007 продаётся за 16 тысяч рублей

На одном из польских сайтов объявлений была выставлена на продажу бронзовая медаль ЦСКА, завоёванная в 2007 году по итогам чемпионата России по футболу.
Metaratings вчера в 08:08
Политика

РПЦ считает уместным закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью

Представитель патриархии пояснила, что семья может состоять из матери и ребенка, из дедушки и внуков.
Интерфакс Религия 04:55
Гаджеты

MediaTek анонсировала чип Helio G80

ITZine.ru 02:29
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
RT на русском 04:00
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное