Здоровье
Газета.RuМишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
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Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Писатель Захар Прилепин, лидер общественного движения "За правду", объявил о создании одноименной политической партии.
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Общество
В России могут запретить прием посылок из Китая
Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Здоровье
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Происшествия
Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы
Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Происшествия
Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией
Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
Политика
Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Несколько лет назад 33-летняя Эмбер Херд обвинила 56-летнего Джонни Деппа в домашнем насилии и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий бывшему мужу приближаться к ней.
Общество
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
Происшествия
В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Общество
В Карелии скончался чиновник, предложивший расстреливать граждан
Сергей Прокопьев считал растиражированную в СМИ информацию о своих высказываниях об отстреле недовольных граждан - "бессовестной лживой провокацией" и клеветой.
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских «Солнцепеков» для противника
Армия и оружие
Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии
В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Происшествия
Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
Футбол
Федор Смолов дебютировал в «Сельте»
Футбол
Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Футбол
Бронзовая медаль ЦСКА сезона-2007 продаётся за 16 тысяч рублей
На одном из польских сайтов объявлений была выставлена на продажу бронзовая медаль ЦСКА, завоёванная в 2007 году по итогам чемпионата России по футболу.
Политика
РПЦ считает уместным закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью
Представитель патриархии пояснила, что семья может состоять из матери и ребенка, из дедушки и внуков.
Гаджеты
MediaTek анонсировала чип Helio G80
Политика
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.