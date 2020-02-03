Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.

Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

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