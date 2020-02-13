Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что ипотека в современной России является чрезмерно дорогой. Также он призвал принять все необходимые меры для того, чтобы у российских банков не было возможности "накручивать" ставку.

Мишустин заявил о дороговизне ипотеки в России

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