Коронавирус
ИзвестияМишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин. Также он уточнил, что ограничения для пожилых людей снимут сразу, как только появится такая возможность, а пока они должны находиться на самоизоляции до конца мая, уточняет НСН.
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Здоровье
В Архангельской области covid подтвержден у 792 человек
За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлены 72 новых случая COVID -19.
Двина Сегодня 11:00
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Наука
Раскрыт секрет куполов итальянских соборов
Санта-Мария-дель-Фьоре был воздвигнут в XV веке. Кирпичный купол собора не обрушился под собственным весом и гравитацией за шестьсот лет.
Слово и Дело 11:55
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru вчера в 08:13
Наука
Тесты на хомяках доказали эффективность масок против коронавируса
Доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19 ученым из Университета Гонконга помогли лабораторные хомяки.
ToDay News Ufa 02:26
Здоровье
Частные клиники теряют деньги на лечении коронавирусной инфекции
О том, что выплаты по ОМС не покрывают издержек на лечение зараженных, рассказал также представитель «Мединвестгрупп», владелец клиник на ул. Академика Павлова, 22, и «К+31».
Ведомости 02:29
Политика
Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Уразу-байрам дома
Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома.
Адыгея Сегодня 08:34
Здоровье
Назван самый полезный для сердца перекус
NewInform 02:30
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России 09:16
Общество
Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
Rambler News Service 11:58
Наука
Ученые доказали влияние человека на глобальное потепление
Исследователи из Ратгерского университета в Соединенных Штатах выяснили, что происходящее сейчас глобальное потепление отличается от прошлых масштабных климатических изменений, передает Science Advances.
Газета.Ru 12:05
Игры
Пиковый онлайн Terraria достиг почти 500 тысяч одновременных игроков
Вчера, 16 мая, для PC-версии песочницы Terraria вышло обновление 1.4 под названием Journey's End.
Игромания.ру вчера в 02:56
Здоровье
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Газета.Ru 12:06
Кино
Игры на престоле: была ли Екатерина II феминисткой
Известия 11:00
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Энергетика
Цена российской нефти Urals превысила 30 долларов за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals на прошлой неделе превысила 30 долларов за баррель, впервые с середины марта этого года.
Российская газета 11:35
Экономика
Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ 12:31
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 06:48
Армия и оружие
Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»
"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета 01:36
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал 03:10
Наука
Учёные реконструировали историческое распространение риса
Во время нового исследования ученые смогли узнать, что из-за масштабного глобального похолодания, которое произошло 4,2 тысячи лет назад, появились новые сорта риса.
МедиаПоток 12:46
Политика
Мишустин дал день на устранение замечаний Путина по выплатам медикам
«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин, попросив профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам.
РБК 10:04