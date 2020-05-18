Коронавирус
ИзвестияМишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин. Также он уточнил, что ограничения для пожилых людей снимут сразу, как только появится такая возможность, а пока они должны находиться на самоизоляции до конца мая, уточняет НСН.
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Культура
«Роскино» планирует продвигать российских актеров и режиссеров в мире
Компания "Роскино" в рамках стратегии развития кинематографической отрасли до 2025 года, которую разрабатывает ведомство совместно с Фондом кино, планирует продвигать российских представителей индустрии на мировом рынке.
ТАСС 06:13
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Общество
В Москве приостанавливают работы по благоустройству
Ефимов отметил, что приостановлены проекты на сумму 350 млрд рублей, также будут сокращены расходы на приобретение подвижного состава городского транспорта и ремонт трамвайных путей.
Интерфакс 02:28
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Гаджеты
Компания Усманова купила разработчика «умных» устройств для дома
За последние пять лет notAnotherOne разработала и произвела более 20 устройств: «умные» часы и трекеры, устройства для «умного» дома, видеорегистраторы, разнообразные датчики телеметрии и т.д. В частности, компания помогала команде «Яндекс.Станции» разрабатывать промышленный дизайн «умной» колонки, а также создала линейку устройств «умного» дома для «МегаФона», выпущенную под брендом LifeControl.
РБК 11:03
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Общество
В Ростовской области вырос коэффициент распространения коронавируса
«К сожалению, ситуация с COVID-19 пока остаётся в области напряжённой, коэффициент распространения заболеваемости — 1,15 при норме не более 1. Это не позволяет пока нам приступить к следующему шагу снятия ограничений», — написал он в Instagram.
REGNUM 05:55
Политика
Глава МИД Украины заявил о подготовке плана по «деоккупации» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство разрабатывает план по "деоккупации" Крыма, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:35
Общество
Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам
Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:41
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ вчера в 08:37
Игры
Продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий
CyberSport.ru 10:26
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
Общество
Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР", - отмечается в документах.
ТАСС 09:32
Общество
Большинство россиян сочли коронавирус опаснее сезонного гриппа
Каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп.
Известия 10:36
Финансы
Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты
Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Политика
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Создатели сериала «Ведьмак» (The Witcher) во втором сезоне введут нового героя — ведьмака по имени Хемрик, которого не было ни в книгах, ни в видеоиграх про Геральта.
Культуромания 09:30
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01