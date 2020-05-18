Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин. Также он уточнил, что ограничения для пожилых людей снимут сразу, как только появится такая возможность, а пока они должны находиться на самоизоляции до конца мая, уточняет НСН.

Культура «Роскино» планирует продвигать российских актеров и режиссеров в мире Компания "Роскино" в рамках стратегии развития кинематографической отрасли до 2025 года, которую разрабатывает ведомство совместно с Фондом кино, планирует продвигать российских представителей индустрии на мировом рынке.

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 218

Политика Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин. 1,1K

Общество В Москве приостанавливают работы по благоустройству Ефимов отметил, что приостановлены проекты на сумму 350 млрд рублей, также будут сокращены расходы на приобретение подвижного состава городского транспорта и ремонт трамвайных путей. 285

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 649

Гаджеты Компания Усманова купила разработчика «умных» устройств для дома За последние пять лет notAnotherOne разработала и произвела более 20 устройств: «умные» часы и трекеры, устройства для «умного» дома, видеорегистраторы, разнообразные датчики телеметрии и т.д. В частности, компания помогала команде «Яндекс.Станции» разрабатывать промышленный дизайн «умной» колонки, а также создала линейку устройств «умного» дома для «МегаФона», выпущенную под брендом LifeControl.

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии. 38

Шоу-бизнес Анна Семенович показала своих родителей Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет. 2

Общество В Ростовской области вырос коэффициент распространения коронавируса «К сожалению, ситуация с COVID-19 пока остаётся в области напряжённой, коэффициент распространения заболеваемости — 1,15 при норме не более 1. Это не позволяет пока нам приступить к следующему шагу снятия ограничений», — написал он в Instagram. 108

Общество Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. 5

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 721

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 1,5K

Общество Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая "Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР", - отмечается в документах. 1

Финансы Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%. 50

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 136

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак Создатели сериала «Ведьмак» (The Witcher) во втором сезоне введут нового героя — ведьмака по имени Хемрик, которого не было ни в книгах, ни в видеоиграх про Геральта. 7