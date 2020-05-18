Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин. Также он уточнил, что ограничения для пожилых людей снимут сразу, как только появится такая возможность, а пока они должны находиться на самоизоляции до конца мая, уточняет НСН.

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

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