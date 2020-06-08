Общество
Общественное телевидение РоссииМишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Уже разработан план выхода туристической отрасли из режима карантина. Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
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с чего всё началось
Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария", - говорится в документе.ТАСС03:32
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Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
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Игорь Иванов стал новым председателем Псковского облсовпрофа.
Московский Комсомолец Псков 06:21
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Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
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REGNUM 06:20
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Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
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Gazeta.SPb вчера в 18:31
Космос
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HotGeo вчера в 06:01
Авто
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Экономика
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Общество
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Слово и Дело вчера в 10:02
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Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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РИА Новости вчера в 04:17
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Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения COVID-19.
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
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В Екатеринбурге напали на пресс-секретаря гордумы
Екатеринбург, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM На пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина совершено нападение.
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