Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Уже разработан план выхода туристической отрасли из режима карантина. Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
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с чего всё началось

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария", - говорится в документе.
ТАСС03:32

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С 1 июля в России откроется туристический сезон

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Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

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Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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