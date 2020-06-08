Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария", - говорится в документе.

с чего всё началось

Уже разработан план выхода туристической отрасли из режима карантина. Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

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