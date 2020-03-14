Коронавирус
ВедомостиМишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин. «Уже более 145 000 заболевших, и ситуация в большинстве стран достаточно сложная», ‒ приводит его слова «РИА Новости».
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Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
Общество
Свободное посещение школ вводится в Дзержинске с понедельника
С понедельника, 16 марта в Дзержинске разрешено свободное посещение школ, но с письменного разрешения родителей (законных представителей) учеников.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Биатлон
Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры
Происшествия
На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян
Тридцать россиян находятся среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica, стоящего у острова Мартиника в Карибском море, где ранее выявили коронавирус, передает РИА "Новости".
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Футбол
Тедеско остался недоволен качеством поля на стадионе «Оренбурга»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" (3:1).
Происшествия
В Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора
В Новосергиевском районе Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора Сергея Балыкина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Политика
Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов
В субботу, 14 марта, неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, выполнявших полеты.
Армия и оружие
Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США
Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.
Политика
Песков: Путин не планирует в ближайшее время поездки за рубеж
Президент России Владимир Путин не собирается в ближайшее время совершать визиты за рубеж, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Биатлон
Шипулин заявил, что Логинову нужна поддержка
Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал о состоянии Александра Логинова, на которого сейчас оказывается давление.
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Авто
В Италии остановлены заводы Fiat, Ferrari и Lamborghini
Буквально на днях концерн FCA принял решение временно закрыть четыре завода в Италии, а теперь на аналогичные меры пошли в компании Lamborghini.
Футбол
«Арсенал» и «Рубин» назвали стартовые составы
Тула, 14 марта 2020, 18:26 — REGNUM 14 марта в Туле на стадионе «Арсенал» в рамках 22-го тура РПЛ встретятся команды «Арсенал» и «Рубин».
Общество
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Футбол
Роналдиньо выиграл свинью в тюремном турнире в Парагвае
Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал победителем тюремного турнира в Парагвае.
Общество
В Калининградской области ввели режим повышенной готовности
Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему опасен «пенсионерский» стиль езды
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Общество
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Представители киностудии объяснили, что несмотря на отсутствие случаев заболевания новым вирусом среди членов команды, было принято решение всё же приостановить съёмки фильмов ввиду нестабильной мировой ситуации.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Экономика
Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику России
Глава Минфина РФ подтвердил, что коронавирус сильнее влияет на экономику России, чем падение цен на нефть.