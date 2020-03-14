Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин. «Уже более 145 000 заболевших, и ситуация в большинстве стран достаточно сложная», ‒ приводит его слова «РИА Новости».

Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом

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