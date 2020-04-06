Коронавирус
РБКМишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах. По его словам, соответствующие сигналы федерального правительства в выходные были услышаны.
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Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО со скрытой функцией замедления батареи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок работы гаджетов, в частности, путем «увязки» функциональности устройства со сроком износа аккумулятора.
Общество
В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавируса
В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они имеют завозной характер — заразились они не в республике.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
Политика
Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Происшествия
Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме
Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
Общество
Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату для искусственной вентиляции легких.
Армия и оружие
Минобороны Украины провело испытания нового танка Т-72
Как сообщают украинские специалисты, танк Т-72 также оснащен комплексом динамической защиты и новой системой противопожарного оборудования.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 76,77 рубля — это на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
Правительство утвердило список пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
В России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом
Новые заболевшие находятся в 49 регионах страны. Таким образом, теперь в стране насчитывается 6343 случая заражения COVID-19.
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Авто
Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?
Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Общество
У 20 прибывших из России граждан Китая подтвердили коронавирус
В Китае за сутки подтвердили коронавирус у 20 граждан страны, возвращавшихся на родину из Москвы транзитом через Владивосток.
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате
Авто
«Группа ГАЗ» частично возобновила производство
Часть предприятий «Группы ГАЗ» возобновила производство, передает РИА Новости со ссылкой на представителя автопроизводителя.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Авто
Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus
В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Общество
В Крыму выявлен еще один случай коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров: «Не знаю, что мне нужно сделать, чтобы влюбиться»
52-летний Филипп Киркоров откровенно рассказал о личной жизни в прямом эфире в Instagram, который он провел совместно с Настей Ивлеевой.