Коронавирус

РБКРБКМишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах. По его словам, соответствующие сигналы федерального правительства в выходные были услышаны.
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Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах России

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Мишустин посоветовал региональным властям не путать свои полномочия с федеральными

Интерфакс04:09

Мишустин раскритиковал закрывших границы регионов губернаторов

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Мишустин раскритиковал решение регионов о закрытии границ

Lenta.ru03:48

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

РБК04:03

Мишустин раскритиковал губернаторов, перекрывших границы из-за COVID

РЕН ТВ03:42
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В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они имеют завозной характер — заразились они не в республике.
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Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме

Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru вчера в 17:36
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Минобороны Украины провело испытания нового танка Т-72

Как сообщают украинские специалисты, танк Т-72 также оснащен комплексом динамической защиты и новой системой противопожарного оборудования.
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 76,77 рубля — это на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:21
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Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru 04 апреля в 18:18
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Правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.
Известия 02:50
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

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15-news.ru вчера в 14:11
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Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
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Новые заболевшие находятся в 49 регионах страны. Таким образом, теперь в стране насчитывается 6343 случая заражения COVID-19.
РЕН ТВ 03:31
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Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
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Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Газета.Ru 03:17
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Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
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У 20 прибывших из России граждан Китая подтвердили коронавирус

В Китае за сутки подтвердили коронавирус у 20 граждан страны, возвращавшихся на родину из Москвы транзитом через Владивосток.
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Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

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«Группа ГАЗ» частично возобновила производство

Часть предприятий «Группы ГАЗ» возобновила производство, передает РИА Новости со ссылкой на представителя автопроизводителя.
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Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus

В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
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В Крыму выявлен еще один случай коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось.
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52-летний Филипп Киркоров откровенно рассказал о личной жизни в прямом эфире в Instagram, который он провел совместно с Настей Ивлеевой.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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