Коронавирус
КоммерсантъМишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам председателя правительства, подобные действия недопустимы.
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Общество
Александр Исаев уволен из «Востокугля» и «Сибантрацита»
Председатель правления УК «Востокуголь» и член совета директоров УК «Сибантрацит» Александр Исаев снят со всех занимаемых должностей.
Политика
Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом
Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии
73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Всем оставаться на местах: коронавирус сковал турецкие войска в Идлибе
Турция минимизирует передвижение своих войск в «операционные зоны» в соседней Сирии в ответ на вспышку коронавируса Covid-19 на собственной территории.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Происшествия
В Киеве произошел конфликт с полицией из-за ужесточения карантина
Конфликт разгорелся в Гидропарке в Киеве между полицией и гражданами, так как правоохранители отказались пропускать их на спортивную площадку из-за карантинных ограничений, сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".
Общество
Еще пять жителей Пензенской области заразились коронавирусом
По данным на 6 апреля, в Пензенской области коронавирусная инфекция выявлена еще у пяти человек.
Общество
В России за сутки еще 954 человека заразились коронавирусом
За сутки из больниц выписан 51 человек, за сутки на территории РФ от коронавирусной инфекции нового типа скончались два человека в Подмосковье и Республике Коми.
Шоу-бизнес
Илана Юрьева жалеет об уходе из «Уральских пельменей» Юлии Михалковой
Как известно, одна из главных звезд юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова относительно недавно приняла решение покинуть коллектив.
Общество
Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
Происшествия
На питерского курьера напали четверо вооруженных и отобрали еду
В Санкт-Петербурге на 31-летнего курьера напали четверо с пистолетом и отобрали доставляемый заказ.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Общество
Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.
Шоу-бизнес
Концертный директор Льва Лещенко сообщил диагноз певца
При повторном анализе результат оказался отрицательным. «У него пневмония», — сказал концертный директор.
Музыка
Автор хита PPAP переделал песню из-за коронавируса
Японский комик и музыкант Пико-Таро (настоящее имя Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню PPAP из-за событий, связанных с коронавирусом.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
Власти Подмосковья пока не планируют вводить пропускной режим
Власти Подмосковья не планируют вводить пропускной режим передвижения по территории области, но работа над созданием платформы, позволяющей это сделать, идет.
Политика
Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России
Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Теннис
Мария Шарапова дала свой номер телефона фанатам
Россиянка опубликовала в своих социальных сетях обращение к фанатам, в котором сообщила, что даёт свой номер телефона для того, чтобы пообщаться с людьми.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Армия и оружие
Новейший российский фрегат завершил испытания на Северном флоте
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил государственные испытания на Северном флоте и переходит на Балтику, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Гаджеты
Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Рязанским школьникам могут продлить учебный год
В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Здоровье
Коронавирусом в Архангельской области заболели трое несовершеннолетних
Всего на утро понедельника, 6 апреля, в Архангельской области лабораторно подтверждены 14 случаев коронавирусной инфекции, трое из них выздоровели.