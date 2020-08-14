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РБК
РБК

Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке не должно быть «резких скачков» тарифов за электричество, скидки на платежи за электроэнергию местным предпринимателям могут продлить до 2028 года.В источнике
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Российская газета

Минвостокразвития предлагает сохранить сниженные энерготарифы в ДФО

Российская газета05:00
RT на русском

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русском22:29
РИА Новости

Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО

РИА Новости23:04
Коммерсантъ

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58
ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАСС21:35
Газета.Ru

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ru22:43
Интерфакс - Россия

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россия20:59

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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Гэтжи хочет получить более $1 млн за бой с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец Джастин Гэтжи, который является временным чемпионом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал о финансовой составляющей его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, владеющим чемпионским поясом UFC в легком весе.
Газета.Ru21:18

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъ18:16
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