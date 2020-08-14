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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.В источнике
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Российская газета

Минвостокразвития предлагает сохранить сниженные энерготарифы в ДФО

Российская газета05:00
RT на русском

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русском22:29
РИА Новости

Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО

РИА Новости23:04
Коммерсантъ

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58
ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАСС21:35
Газета.Ru

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ru22:43
Интерфакс - Россия

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россия20:59

Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова
РАПСИ10:12
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru09:28
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В Нижнем Тагиле умерла врач, которая боролась с коронавирусом

В Нижнем Тагиле скончалась врач-пульмонолог Ирина Юрьева, которая лечила пациентов с коронавирусом в городской больнице № 1. Об этом сообщает пресс-служба местной поликлиники № 4. — В мае 2020 года Ирина Николаевна приступила к работе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице № 1. Лечила пациентов, больных пневмонией, ОРВИ и COVID-19.
Екатеринбург Онлайн10:12
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,4K

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В сети появились первые данные о качестве «космической» связи Starlink

SpaceX планирует обеспечить свою сеть интернет-спутников скоростью передачи данных до 1 Гбит / с. Участники бета-тестирования спутникового интернета компании SpaceX рассказали о первых результатах проверки скорости передачи данных через наземные терминалы Starlink.
Деловое.ТВ08:48

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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