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РБК
РБК

Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке не должно быть «резких скачков» тарифов за электричество, скидки на платежи за электроэнергию местным предпринимателям могут продлить до 2028 года.В источнике
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ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАСС21:35
Коммерсантъ

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58
РИА Новости

Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО

РИА Новости21:37
Газета.Ru

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ru22:43
Российская газета

Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО

Российская газета21:34
RT на русском

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русском22:29
Интерфакс - Россия

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россия20:59

В нескольких регионах ожидается аномально теплая погода

Температура выше нормы ожидается в ближайшие дни в Тюменской области, Красноярском крае и нескольких регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ01:01

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

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Газета.Ruвчера в 03:24
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Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
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