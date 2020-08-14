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РБК
РБК

Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке не должно быть «резких скачков» тарифов за электричество, скидки на платежи за электроэнергию местным предпринимателям могут продлить до 2028 года.В источнике
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Российская газета

Минвостокразвития предлагает сохранить сниженные энерготарифы в ДФО

Российская газета05:00
Интерфакс - Россия

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россия20:59
РИА Новости

Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО

РИА Новости23:04
Коммерсантъ

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58
ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАСС21:35
RT на русском

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русском22:29
Газета.Ru

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ru22:43

Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем «Стройтрансгаза»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, известный в строительной отрасли предприниматель Владимир Лавленцев стал совладельцем АО "Стройтрансгаз" - крупного подрядчика по возведению инфраструктурных объектов.
Интерфакс06:35
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Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБК07:25
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В сети появились первые данные о качестве связи Starlink

Несмотря на соглашение о неразглашении, которое подписывали все, кто получил от SpaceX наземное оборудование для подключения к сервису, на Reddit появились скриншоты замеров качества соединения Starlink, сделанные через онлайн-сервис Speedtest.
Хайтек+вчера в 10:43

Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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РБК: Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре им. Гамалеи, пишет РБК со ссылкой на опрос, в котором приняли участие более чем 3000 человек.
Ведомости00:56
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В Сибири мужчина погиб, спасая упавшую из окна подругу

В Бердске следователи проверят обстоятельства гибели мужчины, который пытался поймать женщину, выпавшую из окна шестого этажа, сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Интерфакс06:46
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