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РБК
РБК

Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке не должно быть «резких скачков» тарифов за электричество, скидки на платежи за электроэнергию местным предпринимателям могут продлить до 2028 года.В источнике
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Российская газета

Минвостокразвития предлагает сохранить сниженные энерготарифы в ДФО

Российская газета05:00
Газета.Ru

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ru22:43
Интерфакс - Россия

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россия20:59
Коммерсантъ

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58
ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАСС21:35
RT на русском

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русском22:29
РИА Новости

Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО

РИА Новости23:04

Россияне пожаловались на поборы в школах из-за коронавируса

Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru06:27
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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