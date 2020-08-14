Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке
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На Дальнем Востоке не должно быть «резких скачков» тарифов за электричество, скидки на платежи за электроэнергию местным предпринимателям могут продлить до 2028 года.В источнике
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