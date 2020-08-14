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РБК
РБК

Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке не должно быть «резких скачков» тарифов за электричество, скидки на платежи за электроэнергию местным предпринимателям могут продлить до 2028 года.В источнике
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Российская газета

Минвостокразвития предлагает сохранить сниженные энерготарифы в ДФО

Российская газета05:00
ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАСС21:35
РИА Новости

Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО

РИА Новости23:04
Коммерсантъ

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58
Газета.Ru

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ru22:43
RT на русском

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русском22:29
Интерфакс - Россия

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россия20:59

Семин выступил с критикой руководства «Локомотива»

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал руководство клуба за недавнюю встречу с болельщиками, на которой генеральный директор Василий Кикнадзе вступил в перепалку с поклонниками клуба.
Российская газета07:23

Малые телефонные операторы пожаловались на «большую четверку»

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС) пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на «большую четверку» сотовых операторов, которая, по мнению АОТС, завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях, пишет «Коммерсантъ».
BFM.ru07:47
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В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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