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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэнерго России до 1 сентября внести на рассмотрение кабмина законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передает РИА "Новости". Он отметил, что бинесу предлагается продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года.В источнике
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Газета.Ru

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ru22:43
Коммерсантъ

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58
RT на русском

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русском22:29
ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАСС21:35
Российская газета

Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО

Российская газета21:34
РИА Новости

Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО

РИА Новости21:37
Интерфакс - Россия

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россия20:59

В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашанко.
REGNUM02:08
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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Офицер в Индии назвал «механические проблемы» танка Т-90 причиной неудачи индийской команды на танковом биатлоне

Из статьи, где указано на "причину" неудачи индийских военных на танковом биатлоне в России: В ходе танкового биатлона, проходившего в России в августе 2017 года, когда танкисты из 19 стран соревновались в смоделированных условиях боя, чтобы определить, какой из экипажей лучше, индийская армия потерпела поражение из-за того, что у основного и резервного танков Т-90 возникли механические проблемы.
Военное обозрение00:57

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Гол и передача Радулова позволили «Далласу» обыграть «Калгари»

Помимо россиянина, заброшенным шайбами отметились следующие хоккеисты: Диллон Дюбе («Калгари»), Дерек Форборг («Калгари»), Миро Хейсканен («Даллас») – 2 гола, Тобиас Ридер («Калгари»), Сэм Беннет («Калгари»).
ГЛАС.RU01:30

На севере Крыма пьяный водитель сбил троих детей

Находившийся в нетрезвом состоянии водитель двигался со стороны полевой автодороги Светлое-Новосельцево в направлении автодороги Азовское-Любимовка и наехал на насыпь грунта, после чего выехал на тротуар и въехал в трех несовершеннолетних пешеходов 2010, 2016 и 2018 годов рождения.
Российская газета02:09

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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