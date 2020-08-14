Офицер в Индии назвал «механические проблемы» танка Т-90 причиной неудачи индийской команды на танковом биатлоне

Из статьи, где указано на "причину" неудачи индийских военных на танковом биатлоне в России: В ходе танкового биатлона, проходившего в России в августе 2017 года, когда танкисты из 19 стран соревновались в смоделированных условиях боя, чтобы определить, какой из экипажей лучше, индийская армия потерпела поражение из-за того, что у основного и резервного танков Т-90 возникли механические проблемы.