Политика

NewInformNewInformМишустин заявил о необходимости расширения ограничительных мер в РФ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выразил мнение, что в каждом регионе страны должны быть введены ограничительные меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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