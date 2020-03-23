Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выразил мнение, что в каждом регионе страны должны быть введены ограничительные меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Мишустин заявил о необходимости расширения ограничительных мер в РФ

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