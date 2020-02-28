Нынешний уровень ставок по ипотеке является очень высоким для граждан, правительство старается сделать все возможное для его снижения. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

с чего всё началось

Ещё, мне кажется, очень важно говорить об оптимизации работы банков, их операционных затрат и внутренних резервов, то есть нужно, соответственно, уточнять правила кредитования застройщиков и внимательно смотреть, что там ещё зарабатывают соответствующие наши уважаемые финансовые структуры.

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости снижения ипотечной ставки в России и увеличения объемов кредитования. Кабмин старается над этим работать, заявил премьер на встрече с руководством Совета Федерации.

Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Общество В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

Общество Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

Происшествия Следствие по делу Пола Уилана завершено Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.

Политика Путин решит судьбу бога в Конституции Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ.

Гаджеты В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Космос У Земли появился временный естественный спутник Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.